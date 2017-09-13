Глава Еврокомиссии призвал принять в Шенген Румынию и Болгарию

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что сейчас самое время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону, поскольку это укрепит внешние границы Евросоюза.

"Если мы хотим укрепить Евросоюз, то он должен быть более инклюзивным. Если мы хотим укрепить внешние границы, то сейчас самое время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону", - сказал глава ЕК, выступая в среду с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

По его словам, Хорватия также заслуживает полноценного членства в Шенгенской зоне, как только будут выполнены все критерии.

Болгария и Румыния присоединились к ЕС в январе 2007 года, а Хорватия - в июле 2013 года.