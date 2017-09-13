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Дальнее зарубежье 13.09.2017 16:02

Юнкер считает полезным для ЕС объединить посты председателей Европейского Совета и Еврокомиссии

Европейский союз прибавит в своей эффективности, если объединить функции председателей Европейского Совета и Европейской комиссии, заявил в среду в Страсбурге председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.

"Это предложение вовсе не направлено на моего отличного друга Дональда (Туска, председателя Евросовета - ИФ), с которым я с удовольствием, тесно и во взаимосогласии сотрудничаю с начала наших мандатов. Это предложение не касается ни Дональда, ни меня самого", - заверил Ж.-К.Юнкер, выступая в Европарламенте с ежегодным докладом о состоянии Евросоюза.

"Просто европейский пейзаж стал бы более ясен, понятен, если бы европейский корабль управлялся одним капитаном", - пояснил глава Еврокомиссии.

Наличие в исполнительной власти ЕС одного председателя "лучше бы отражало настоящую природу Европейского союза как одновременно союза государств и союза граждан", считает Ж.-К.Юнкер.

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Тэги: ЕС, РУКОВОДСТВО, РЕФОРМА, ЮНКЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]