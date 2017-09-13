Юнкер считает полезным для ЕС объединить посты председателей Европейского Совета и Еврокомиссии

Европейский союз прибавит в своей эффективности, если объединить функции председателей Европейского Совета и Европейской комиссии, заявил в среду в Страсбурге председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.
"Это предложение вовсе не направлено на моего отличного друга Дональда (Туска, председателя Евросовета - ИФ), с которым я с удовольствием, тесно и во взаимосогласии сотрудничаю с начала наших мандатов. Это предложение не касается ни Дональда, ни меня самого", - заверил Ж.-К.Юнкер, выступая в Европарламенте с ежегодным докладом о состоянии Евросоюза.
"Просто европейский пейзаж стал бы более ясен, понятен, если бы европейский корабль управлялся одним капитаном", - пояснил глава Еврокомиссии.
Наличие в исполнительной власти ЕС одного председателя "лучше бы отражало настоящую природу Европейского союза как одновременно союза государств и союза граждан", считает Ж.-К.Юнкер.
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