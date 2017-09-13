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Дальнее зарубежье 13.09.2017 16:15

Механизм ДОВСЕ в глубоком кризисе - министр обороны Эстонии

Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) считает, что механизм Договора об ограничении вооруженных сил в Европе не работает.

"Россия - страна, для которой ограничения по ДОВСЕ и ограничения по передвижению и расположению военных частей были неприемлемы. В целом, к сожалению, весь механизм ДОВСЕ в очень глубоком кризисе", - сказал министр в интервью газете "Ведомости".

По его словам, НАТО делала очень приемлемые и подробные предложения России по адаптации ДОВСЕ, "но не сработало".

Ю.Луйк не согласился с мнением, что страны Балтии "все время вставляли палки в колеса" в вопросах об адаптации ДОВСЕ, реализации предложений президента Финляндии Саули Ниинистё о безопасности полетов военной авиации над Балтийском морем.

"А я думаю, что все как раз наоборот. Мы очень маленькие страны, и наша сила в международном праве, которое не делает различий между странами большими и малыми. Наша безопасность не будет предметом торга или переговоров, это не милость, которую нам кто-то снисходительно дает, а наше суверенное право," - заявил глава военного ведомства Эстонии.

По его словам, "мы подписали ряд международных договоров, выполняем их и ожидаем того же от других. Мы не будем обсуждать, должны мы или нет следовать договору, для нас это просто самый простой и эффективный способ работать с международными проблемами. И почему мы вообще должны придумывать какие-то новые подходы и инструменты, если даже самые простые использовать не получается?"

Ю.Луйк выразил удовлетворение, что страны НАТО на саммите в Варшаве приняли решение о повышении оборонных расходов и довести их к 2024 году до 2% от валового внутреннего продукта.

"Мы бы хотели, конечно, чтобы это быстрее произошло, но главное, что мы на этом сошлись, хотя и это было нелегко - оборона все-таки дорогое удовольствие. Если вы хотите достичь 2% к 2024 г., то нужно начать повышать их [расходы на оборону] уже сегодня, и они в Европе уже поднимаются, хотя до этого, к сожалению, долгое время падали. Для нас также приоритет - повышение обороноспособности Европы, и я счастлив, что мы в этом направлении движемся", - подчеркнул министр обороны

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ДОВСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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