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ТЭК 13.09.2017 14:46

ОПЕК в августе выполнила сделку на 82%, не-ОПЕК - на 118% - МЭА

Страны ОПЕК в августе выполнили сделку об ограничении нефтедобычи с рядом стран, не входящих в картель, на 82%, а страны не-ОПЕК - на 118%, говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

Агентство отмечает, что страны не-ОПЕК превысили уровень исполнения сделки в 100% впервые за все время.

Согласно расчетам "Интерфакса" на основе данных, представленных ОПЕК во вторник, уровень выполнения сделки странами ОПЕК составил 95%. Основное расхождение в цифрах относится к показателям Венесуэлы. По данным МЭА, страна не выполняет соглашение, снижая добычу лишь на 49% от требуемого уровня. По данным ОПЕК, Венесуэла снижает добычу на 150 тыс. б/с, превышая обязательства почти на 60%.

Ниже представлена таблица, в млн б/с

Страна Точка отсчета Квота по сокращению Сокращение, август 2017 Выполнение в августе Средний уровень выполнения в 2017г
Алжир 1,09 -0,05 -0,03 58% 63%
Ангола* 1,75 -0,078 -0,06 78% 129%
Эквадор 0,55 -0,026 -0,01 31% 69%
Экваториальная Гвинея 0,14 -0,012 -0,02 167% 132%
Габон 0,2 -0,009 -0,01 133% 15%
Иран 3,71 0,09 0,11 -
Ирак 4,56 -0,21 -0,08 39% 38%
Кувейт 2,84 -0,131 -0,14 105% 100%
Катар 0,65 -0,03 -0,04 127% 118%
Саудовская Аравия 10,54 -0,486 -0,54 112% 122%
ОАЭ 3,01 -0,139 -0,1 74% 53%
Венесуэла 2,07 -0,095 -0,05 49% 11%
Итого страны ОПЕК 31,11 -1,176 -0,97 82% 86%
Азербайджан 815 -0,035 -0,078 223% 103%
Казахстан 1,778 -0,02 -0,054 268% н/д
Мексика 2,4 -0,1 -0,17 170% 94%
Оман 1,02 -0,045 -0,043 95% 96%
Россия 11,597 -0,3 -0,316 105% 74%
Другие (Бахрейн, Бруней, Малайзия, Судан и Южный Судан) 1,207 -0,046 -0,018 -39% -8%
Итого не-ОПЕК 18,816 -0,546 -0,642 118% 68%
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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, ВЫПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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