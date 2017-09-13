Азербайджан до 2021 года будет представлен в Исполнительном совете UNWTO

Азербайджан вошел в состав Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) на период до 2021 года.
Голосование состоялось на сессии Генеральной ассамблеи UNWTO «Туризм и цели устойчивого развития: на пути к 2030 году», которая проходит в настоящее время в Китае.
Помимо Азербайджана в состав совет вошли: РФ, Литва, Румыния и Греция.
Всемирная туристская организация при ООН объединяет 156 стран.
А.Азизов
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