Азербайджан до 2021 года будет представлен в Исполнительном совете UNWTO

Азербайджан вошел в состав Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) на период до 2021 года.

Голосование состоялось на сессии Генеральной ассамблеи UNWTO «Туризм и цели устойчивого развития: на пути к 2030 году», которая проходит в настоящее время в Китае.

Помимо Азербайджана в состав совет вошли: РФ, Литва, Румыния и Греция.

Всемирная туристская организация при ООН объединяет 156 стран.

А.Азизов