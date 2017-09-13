Божок стал главой Службы внешней разведки Украины

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении бывшего исполняющего обязанности главы миссии Украины при НАТО Егора Божка главой Службы внешней разведки страны.

Как сообщает в среду пресс-служба главы государства, Е.Божок был представлен коллективу Службы внешней разведки президентом Украины.

"Я знаю Егора Божка давно - как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", - сказал П.Порошенко.

Президент выразил уверенность, что назначение нового главы Службы внешней разведки Украины даст импульс в развитии службы.

"Стержнем успешности всех начинаний и свершений является человек, его патриотизм, уровень профессионализма, государственная мотивация и готовность к самопожертвованию - самопожертвованию во имя украинского народа, украинского государства", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент обозначил стратегические направления развития Службы внешней разведки и ее взаимодействия с ключевыми партнерами. Он выразил уверенность, что новому главе удастся значительно усилить эффективность работы службы и взаимодействия с другими ведомствами оборонного блока.

Как сообщалось, Е.Божок с июня 2015 года исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО, после того как с этой должности был уволен Игорь Долгов.