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СНГ 13.09.2017 16:30

Божок стал главой Службы внешней разведки Украины

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении бывшего исполняющего обязанности главы миссии Украины при НАТО Егора Божка главой Службы внешней разведки страны.

Как сообщает в среду пресс-служба главы государства, Е.Божок был представлен коллективу Службы внешней разведки президентом Украины.

"Я знаю Егора Божка давно - как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", - сказал П.Порошенко.

Президент выразил уверенность, что назначение нового главы Службы внешней разведки Украины даст импульс в развитии службы.

"Стержнем успешности всех начинаний и свершений является человек, его патриотизм, уровень профессионализма, государственная мотивация и готовность к самопожертвованию - самопожертвованию во имя украинского народа, украинского государства", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент обозначил стратегические направления развития Службы внешней разведки и ее взаимодействия с ключевыми партнерами. Он выразил уверенность, что новому главе удастся значительно усилить эффективность работы службы и взаимодействия с другими ведомствами оборонного блока.

Как сообщалось, Е.Божок с июня 2015 года исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО, после того как с этой должности был уволен Игорь Долгов.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, РАЗВЕДКА, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]