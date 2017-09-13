Взрыв у стадиона в Кабуле унес жизни двух человек

Взрыв прогремел в среду в Кабуле возле одного из входов на международный крикетный стадион, где в этот момент проходил матч, сообщает афганский телеканал ТОЛО.
По данным телеканала, взрыв совершил террорист-смертник. В результате взрыва погибли два сотрудника афганских служб безопасности.
Сразу после взрыва игру прервали. Организаторы матча позднее подтвердили, что все игроки находятся в безопасности.
На место теракта направлены машины "скорой помощи".
Глава Минобороны Азербайджана ознакомился с Центром командования и управления ВС Израиля
Содокладчики ПАСЕ по Азербайджану приветствовали освобождение директора информагентства Turan
Ханой хочет активизировать энергетическое сотрудничество с Баку – глава МИД Вьетнама
Курс манат/доллар на 14 сентября - 1,7008 AZN/$1
В Баку в ноябре пройдет Каспийская техническая конференция и выставка SPE
Азербайджан до 2021 года будет представлен в Исполнительном совете UNWTO
Бакметрополитен с 18 сентября переходит на зимний график, в часы пик интервал составит 2 минуты
Правоохранительные органы Азербайджана изъяли на северо-западе страны более 100 носителей информации религиозного толка
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Информация о проекте «Правил использования гражданских беспилотных летательных аппаратов»
В Баку состоялось заседание Методического центра русского языка
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов
В Армении всячески героизируют нацистских пособников – российское СМИ
Армения героизирует Нжде, хотя на уровне ОДКБ заявляет о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны - СМИ