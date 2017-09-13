Взрыв у стадиона в Кабуле унес жизни двух человек

Взрыв прогремел в среду в Кабуле возле одного из входов на международный крикетный стадион, где в этот момент проходил матч, сообщает афганский телеканал ТОЛО.

По данным телеканала, взрыв совершил террорист-смертник. В результате взрыва погибли два сотрудника афганских служб безопасности.

Сразу после взрыва игру прервали. Организаторы матча позднее подтвердили, что все игроки находятся в безопасности.

На место теракта направлены машины "скорой помощи".