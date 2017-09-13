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Дальнее зарубежье 13.09.2017 16:02

Взрыв у стадиона в Кабуле унес жизни двух человек

Взрыв прогремел в среду в Кабуле возле одного из входов на международный крикетный стадион, где в этот момент проходил матч, сообщает афганский телеканал ТОЛО.

По данным телеканала, взрыв совершил террорист-смертник. В результате взрыва погибли два сотрудника афганских служб безопасности.

Сразу после взрыва игру прервали. Организаторы матча позднее подтвердили, что все игроки находятся в безопасности.

На место теракта направлены машины "скорой помощи".

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, СТАДИОН, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]