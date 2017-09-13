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ТЭК 13.09.2017 16:11

Литва намерена препятствовать импорту электроэнергии с Белорусской АЭС

Правительство Литвы в среду утвердило план по блокировке импорта электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, что осложнит проект ее строительства.

Литва намерена ограничивать пропуск электроэнергии из Белоруссии, взимая за нее плату. Также предлагается запретить Круонисской гидроаккумулирующей электростанции предоставлять услуги Белоруссии.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас на заседании сообщил, что данный план - это уже четвертый шаг, направленный на борьбу с проектом БелАЭС, строительство которой, по мнению Литвы, ведется без соблюдений требований безопасности.

"Первым (шагом) был закон о необходимых мерах (со стороны Литвы), направленных на то, чтобы защититься от угроз, исходящих от небезопасных АЭС третьих стран. Тогда правительство представило свою оценку сейму и предложило ему по семи критериям признать БелАЭС небезопасной и представляющей угрозу для национальных интересов Литвы, тогда в июне был принят закон о признании БелАЭС небезопасной", - сказал Ж.Вайчюнас.

В числе мер - предложение до второго квартала следующего года договориться с Латвией и Эстонией о применении платы за передачу электроэнергии из третьих стран, если это поддержит Еврокомиссия (ЕК). Кроме того, до первого квартала 2019 года предполагается договориться с сопредельными государствами об ограничении импорта с БелАЭС.

Российская корпорация "Росатом" строит БелАЭС в 50-ти километрах от Вильнюса. Литовское правительство утверждает, что работы ведутся без соблюдения стандартов безопасности и что АЭС может помешать планам балтийских стран синхронизировать свои электроэнергетические системы с Западной Европой.

Белоруссия в свою очередь уверяет, что соблюдает все требования безопасности при строительстве БелАЭС.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]