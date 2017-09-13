SOCAR завершает ремонт эстакады на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR завершает капитальный ремонт эстакады между скважинами №1637 и №1956 на месторождении Нефтяные камни, отмечается в сообщении компании.
В ходе капремонта эстакады длиной 1,05 тыс. метров были вбиты 364 сваи, установлено 133 ригелей и прогонов, 120 ферм, 613 железобетонных конструкций и 433 надводных коммуникаций.
На объекте в противопожарных целях проложена водяная линия длиной 1,2 км метров, уложено асфальтовое покрытие на площади 4,02 тыс. квадратных метров.
По данным SOCAR, эстакада будет в ближайшие дни введена в строй.
Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.
А.Азизов
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