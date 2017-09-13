Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0382 RUR   0.0295 GBR   2.2635 TRY   0.4961

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.23 Brent   54.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 21° 31° 15 Сен 21° 31° 16 Сен 19° 31°

ТЭК 13.09.2017 16:19

SOCAR завершает ремонт эстакады на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR завершает капитальный ремонт эстакады между скважинами №1637 и №1956 на месторождении Нефтяные камни, отмечается в сообщении компании.

В ходе капремонта эстакады длиной 1,05 тыс. метров были вбиты 364 сваи, установлено 133 ригелей и прогонов, 120 ферм, 613 железобетонных конструкций и 433 надводных коммуникаций.

На объекте в противопожарных целях проложена водяная линия длиной 1,2 км метров, уложено асфальтовое покрытие на площади 4,02 тыс. квадратных метров.

По данным SOCAR, эстакада будет в ближайшие дни введена в строй.

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: SOCAR, ЭСТАКАДА, РЕМОНТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]