Грузия подтвердила Украине требование об экстрадиции Саакашвили

В Тбилиси заявляют, что в требовании грузинской прокуратуры к украинской стороне по вопросу экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили нет ничего нового и оно остается в силе.

"Что касается требования его (М.Саакашвили) экстрадиции, оно было направлено в свое время, два или три года назад, и, соответственно, никаких новых требований нет", - заявил в среду журналистам министр Грузии по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению Созар Субари.

По его словам, единственное, что было за последнее время связано с этим делом, это то, что Украина задала вопрос, остается ли в силе требование об экстрадиции.

"Естественно, это требование не изменилось, и министерство юстиции Грузии дало соответствующее подтверждение", - отметил он.