Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0382 RUR   0.0295 GBR   2.2635 TRY   0.4961

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.23 Brent   54.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 21° 31° 15 Сен 21° 31° 16 Сен 19° 31°

Регион 13.09.2017 16:22

Грузия подтвердила Украине требование об экстрадиции Саакашвили

В Тбилиси заявляют, что в требовании грузинской прокуратуры к украинской стороне по вопросу экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили нет ничего нового и оно остается в силе.

"Что касается требования его (М.Саакашвили) экстрадиции, оно было направлено в свое время, два или три года назад, и, соответственно, никаких новых требований нет", - заявил в среду журналистам министр Грузии по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению Созар Субари.

По его словам, единственное, что было за последнее время связано с этим делом, это то, что Украина задала вопрос, остается ли в силе требование об экстрадиции.

"Естественно, это требование не изменилось, и министерство юстиции Грузии дало соответствующее подтверждение", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ЭКСТРАДИЦИЯ


Похожие новости


В администрации президента Грузии считают события вокруг Саакашвили внутренним делом Украины Саакашвили стал для Украины "троянским конем", считают в Тбилиси Грузия запросила Украину об экстрадиции Саакашвили Грузия вновь требует от Украины экстрадиции Саакашвили Премьеры стран ГУАМ обсудят в Киеве транспортные коридоры и зону свободной торговли Ющенко советует Грузии и Украине восстановить сотрудничество

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]