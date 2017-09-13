Назарбаев ответит на вопросы казахстанских и иностранных СМИ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг проведет пресс-конференцию, сообщила пресс-служба главы государства.

"14 сентября состоится пресс-конференция Нурсултана Назарбаева для представителей отечественных и аккредитованных в Казахстане иностранных средств массовой информации", - указывается в сообщении.