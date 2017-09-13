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СНГ 13.09.2017 17:43

Назарбаев ответит на вопросы казахстанских и иностранных СМИ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг проведет пресс-конференцию, сообщила пресс-служба главы государства.

"14 сентября состоится пресс-конференция Нурсултана Назарбаева для представителей отечественных и аккредитованных в Казахстане иностранных средств массовой информации", - указывается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ПРЕСС, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]