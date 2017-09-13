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Макроэкономика 13.09.2017 16:34

МВФ в ноябре-декабре 2017г проведет консультации с правительством Азербайджана по статье IV

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в ноябре-декабре 2017 года проведет консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава МВФ, заявил директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии фонда Джихад Азур.

"Миссия по статье IV в течение двух недель в ноябре-декабре проведет в Баку консультации с правительством", - сказал Дж.Азур на пресс-конференции в Баку в среду, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По го словам, в частности будут обсуждаться прогнозы по госбюджету, прогнозы по макроэкономическим показателям Азербайджана, ход проводимых реформ.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

Ф.Исазаде

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Тэги: МВФ, КОНСУЛЬТАЦИИ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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