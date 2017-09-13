МВФ в ноябре-декабре 2017г проведет консультации с правительством Азербайджана по статье IV

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в ноябре-декабре 2017 года проведет консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава МВФ, заявил директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии фонда Джихад Азур.

"Миссия по статье IV в течение двух недель в ноябре-декабре проведет в Баку консультации с правительством", - сказал Дж.Азур на пресс-конференции в Баку в среду, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По го словам, в частности будут обсуждаться прогнозы по госбюджету, прогнозы по макроэкономическим показателям Азербайджана, ход проводимых реформ.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

Ф.Исазаде