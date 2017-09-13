Реструктуризация банковского сектора Азербайджана должна продолжаться - МВФ

Азербайджан не запрашивал финансовой помощи у Международного валютного фонда (МВФ), заявил директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии фонда Джихад Азур.
"На данный момент Азербайджан не запрашивал финансовых средств у МВФ. Фонд также не предлагал какую-либо финансовую помощь стране", - сказал Дж.Азур на пресс-конференции в среду в Баку.
По его мнению, цена на нефть в предстоящие два года будет держаться на уровне $50-55 за баррель. "Цена может увеличиться в случае сильного спроса на нефть", - добавил он.
Дж.Азур подчеркнул, что Азербайджану необходимо продолжить реструктуризацию банковского сектора. "Этот процесс охватывает как Международный банк Азербайджана, так и другие банки. Это позволит повысить доверие к финансовому и банковскому сектору, снизит риски. Поэтому регулятору нужно продолжать оказывать поддержку банкам", - отметил глава департамента.
Как сообщалось ранее, в результате экономического кризиса банки в Азербайджане в 2015-2017гг испытывают проблемы с капитализацией, ухудшением качества активов, ростом объема просроченных кредитов.
Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.
Ф.Исазаде
Глава Минобороны Азербайджана ознакомился с Центром командования и управления ВС Израиля
Содокладчики ПАСЕ по Азербайджану приветствовали освобождение директора информагентства Turan
Ханой хочет активизировать энергетическое сотрудничество с Баку – глава МИД Вьетнама
Азербайджан до 2021 года будет представлен в Исполнительном совете UNWTO
Бакметрополитен с 18 сентября переходит на зимний график, в часы пик интервал составит 2 минуты
Правоохранительные органы Азербайджана изъяли на северо-западе страны более 100 носителей информации религиозного толка
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
В Украине создана администрация Государственной уголовно-исполнительной службы
Глава ЦИК Белоруссии сомневается в возможности совмещения президентских и парламентских выборов в 2020 году, надеется на диалог сторон
Европарламент проголосовал за санкции ЕС против властей Венесуэлы
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Информация о проекте «Правил использования гражданских беспилотных летательных аппаратов»
В Баку состоялось заседание Методического центра русского языка
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов
В Армении всячески героизируют нацистских пособников – российское СМИ
Армения героизирует Нжде, хотя на уровне ОДКБ заявляет о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны - СМИ