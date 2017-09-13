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Финансы 13.09.2017 16:51

Реструктуризация банковского сектора Азербайджана должна продолжаться - МВФ

Азербайджан не запрашивал финансовой помощи у Международного валютного фонда (МВФ), заявил директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии фонда Джихад Азур.

"На данный момент Азербайджан не запрашивал финансовых средств у МВФ. Фонд также не предлагал какую-либо финансовую помощь стране", - сказал Дж.Азур на пресс-конференции в среду в Баку.

По его мнению, цена на нефть в предстоящие два года будет держаться на уровне $50-55 за баррель. "Цена может увеличиться в случае сильного спроса на нефть", - добавил он.

Дж.Азур подчеркнул, что Азербайджану необходимо продолжить реструктуризацию банковского сектора. "Этот процесс охватывает как Международный банк Азербайджана, так и другие банки. Это позволит повысить доверие к финансовому и банковскому сектору, снизит риски. Поэтому регулятору нужно продолжать оказывать поддержку банкам", - отметил глава департамента.

Как сообщалось ранее, в результате экономического кризиса банки в Азербайджане в 2015-2017гг испытывают проблемы с капитализацией, ухудшением качества активов, ростом объема просроченных кредитов.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

Ф.Исазаде

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Тэги: МВФ, ФИНПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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