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Макроэкономика 13.09.2017 17:06

МВФ отмечает стабилизацию ситуации в экономике Азербайджана

Международный валютный фонд (МВФ) спад ВВП Азербайджана в 2017 году прогнозирует на уровне 1%, экономический рост в 2018 году составит 2%, заявил директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии фонда Джихад Азур.

"Спад ВВП Азербайджана в 2017 году составит 1% после рецессии на 3,1% в 2016 году. Экономический рост на следующий год мы прогнозируем на уровне 2%. Это означает стабилизацию ситуации в экономике Азербайджана", - сказал Дж.Азур на пресс-конференции в Баку в среду.

По его словам, в Азербайджане сохраняется двузначная инфляция, но власти страны должны стремиться к ее снижению до однозначного уровня.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1%. По итогам января-июля текущего года спад ВВП составил 1%.

Ф.Исазаде

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Тэги: МВФ, ВВП, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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