Глава ЦИК Белоруссии сомневается в возможности совмещения президентских и парламентских выборов в 2020 году, надеется на диалог сторон

Одна из избирательных кампаний 2020 года в Белоруссии может пройти в более ранние сроки - согласно календарю выборов и референдумов в 2020 году в республике по срокам почти полностью совпадают президентские и парламентские выборы, заявила председатель Центризбиркома страны Лидия Ермошина.
"Я не думаю, что эти выборы совместят. Скорее всего, когда придет время, будет принято соответствующее политическое решение и какую-то избирательную кампанию перенесут на более ранний срок. А уж какую - об этом должны договориться глава государства и парламент", - сказала глава Центризбиркома госагентству "БелТА".
Она считает невозможным совмещение этих двух кампаний.
Руководитель ЦИК, в частности, уточнила, что выборы президента должны состояться не позднее 30 августа, а выборы в Палату представителей - не позднее 10 сентября.
При этом она отметила, что проводить выборы раньше можно, позже - нельзя.
"Поэтому да, там действительно все практически полностью совпадает. Президентская кампания связана сроками проведения последней инаугурации, парламентская - сроками проведения первой установочной сессии", - пояснила Л.Ермошина.
Она не исключает, что президентская и парламентская кампании могут быть проведены в один и тот же год, однако, по словам председателя ЦИК, вполне вероятно и более ранее проведение одной из них.
"Я думаю, это было бы очень тяжело - провести две кампании подряд, перманентно. Получается для страны шесть тяжелых месяцев. Наверное, было бы разумнее делать выборы (провести одну из кампаний), например, осенью 2019 года", - отметила Л.Ермошина.
"Могу сказать, что в нашем случае все будет зависеть от очень многих факторов - и от международной обстановки, и от экономического положения. Плюс, будет подготовлена серьезная политическая аналитика, проведут исследования. Пока что слишком рано об этом говорить", - добавила руководитель ЦИК.
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