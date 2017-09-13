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Дальнее зарубежье 13.09.2017 17:14

Евросоюз создаст сеть бесплатных точек Wi-Fi на всей территории

Европарламент проголосовал за принятие программы WiFi4EU, в рамках которой будет создана сеть бесплатных точек Wi-Fi на всей территории Европейского союза.

На эти цели в 2017-2019 годах планируется выделить 120 млн евро, говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Терминалы беспроводного интернета должны появиться в 6-8 тыс. населенных пунктов, в том числе в библиотеках, больницах, парках, музеях, школах, а также в общественном транспорте.

Муниципалитеты и госучреждения смогут в режиме онлайн подавать заявки на выделение средств в рамках этой программы. При этом они должны обеспечить работу терминалов Wi-Fi в течение не менее чем трех лет.

По словам комиссара ЕС по цифровой экономике Марии Габриэль, власти городов и деревень сами определят, в каких местах необходимо установить терминалы в первую очередь. Цель программы - охватить интернетом прежде всего малонаселенные регионы.

При этом использование бесплатного интернета для граждан будет максимально просто, сообщила М.Габриэль. Достаточно будет лишь один раз зарегистрироваться и затем пользоваться точками WiFi4EU по всему ЕС, сообщает Deutsche Welle.

По планам, терминалы беспроводного интернета в рамках программы начнут работать в 2018 году.

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Тэги: ЕВРОПА, WIFI, СЕТИ, УСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]