Евросоюз создаст сеть бесплатных точек Wi-Fi на всей территории

Европарламент проголосовал за принятие программы WiFi4EU, в рамках которой будет создана сеть бесплатных точек Wi-Fi на всей территории Европейского союза.
На эти цели в 2017-2019 годах планируется выделить 120 млн евро, говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.
Терминалы беспроводного интернета должны появиться в 6-8 тыс. населенных пунктов, в том числе в библиотеках, больницах, парках, музеях, школах, а также в общественном транспорте.
Муниципалитеты и госучреждения смогут в режиме онлайн подавать заявки на выделение средств в рамках этой программы. При этом они должны обеспечить работу терминалов Wi-Fi в течение не менее чем трех лет.
По словам комиссара ЕС по цифровой экономике Марии Габриэль, власти городов и деревень сами определят, в каких местах необходимо установить терминалы в первую очередь. Цель программы - охватить интернетом прежде всего малонаселенные регионы.
При этом использование бесплатного интернета для граждан будет максимально просто, сообщила М.Габриэль. Достаточно будет лишь один раз зарегистрироваться и затем пользоваться точками WiFi4EU по всему ЕС, сообщает Deutsche Welle.
По планам, терминалы беспроводного интернета в рамках программы начнут работать в 2018 году.
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