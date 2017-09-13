В Баку в ноябре пройдет Каспийская техническая конференция и выставка SPE

Четвертая Каспийская техническая конференция и выставка общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) пройдет в Баку 1-3 ноября.

"Руководители высшего звена и технические эксперты, представляющие нефтегазовую промышленность каспийского региона, подтвердили свое участие в ведущей региональной технической конференции", - отмечается в сообщении SPE, являющегося организатором конференции.

В конференции, организуемой при поддержке компании SOCAR, примут представители нефтегазовой отрасли, включая международных и национальных нефтегазовых компаний, правительственных органов, сервисных компаний, вузов, НПО и иных организаций из Азербайджана, России, Казахстана, Туркменистана, Европы, Азии и США.

"В конференцию, тема которой «В поисках прибыли», войдут три панельные сессии, участники которых рассмотрят актуальные проблемы отрасли разведки и добычи в Азербайджане и Каспийском регионе, в целом, и обсудят пути их разрешения", - отмечается в сообщении.

В панельных сессиях будут освещены следующие темы: модернизация (как ускорить внедрение и использование новых технологий); локализация (развитие высшего образования и система снабжения нефти и газа в регионе); сотрудничество (каким образом заинтересованные стороны в промышленности могут максимизировать стоимость активов, применяя инновационные решения).

Наряду с ключевыми сессиями, техническая программа конференции будет состоять из 12 технических сессий. Общая тема для всех представленных презентаций, основанных на исследованиях, будет заключаться в том, как современные инструменты, технологии и техники применяются в каспийском регионе в ответ на нынешнее сокращение расходов.

Среди выступающих экспертов будут представители из компаний SOCAR, BP, TOTAL, ExxonMobil, DeGolyer and MacNaughton, Gazprom Neft NTC, PJSC Novatek, Dragon Oil, NC JSC KazMunaiGaz, TengizChevroil, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и др.

А.Азизов