В Украине создана администрация Государственной уголовно-исполнительной службы

Кабинет министров Украины одобрил создание с 1 января 2018 года государственного учреждения "Центр пробации" и создал администрацию Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал его среди принятых правительством решений без обсуждения.

Кабмин согласился с соответствующим предложением министерства юстиции.

Также правительство создало администрацию Уголовно-исполнительной службы как юридическое лицо публичного права - территориальный орган Минюста по выполнению уголовных наказаний.

Пробация - это система надзорных и социально-воспитательных мер, применяемых по решению суда к осужденным, не связанная с лишением свободы, и может предусматривать социально-воспитательные меры.