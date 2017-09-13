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СНГ 13.09.2017 18:32

В Украине создана администрация Государственной уголовно-исполнительной службы

Кабинет министров Украины одобрил создание с 1 января 2018 года государственного учреждения "Центр пробации" и создал администрацию Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал его среди принятых правительством решений без обсуждения.

Кабмин согласился с соответствующим предложением министерства юстиции.

Также правительство создало администрацию Уголовно-исполнительной службы как юридическое лицо публичного права - территориальный орган Минюста по выполнению уголовных наказаний.

Пробация - это система надзорных и социально-воспитательных мер, применяемых по решению суда к осужденным, не связанная с лишением свободы, и может предусматривать социально-воспитательные меры.

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Тэги: УКРАИНА, ГУИС, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]