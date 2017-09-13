В Думе обсудят меры по повышению эффективности деятельности омбудсменов в регионах

Комитет Госдумы по гражданскому обществу планирует 19 октября провести большие парламентские слушания о повышении эффективности деятельности института уполномоченного по правам человека в РФ.

В частности, будет обсуждаться новый законопроект об уполномоченных по правам человека в регионах РФ.

Председатель комитета Сергей Гаврилов сообщил журналистам в среду, что комитет предлагает провести 19 октября такие парламентские слушания по правозащитной тематике, и что они согласованы со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. "В парламентских слушаниях они будут называться "Механизм повышения эффективности деятельности института по правам человека в РФ", - сказал С.Гаврилов.

Он отметил, что одной из важных проблем, которая будет обсуждаться - это работа уполномоченных по правам человека в российских регионах.

"У нас серьезно провисает ситуация с правозащитной тематикой в регионах, потому что разные законы по правам человека в регионах, разный статус (уполномоченных), разное финансирование. Мы хотим, чтобы это была единая система правозащитной деятельности в РФ и единые инструменты", - сказал С.Гаврилов.

По его словам, зачастую бывают такие случаи, когда нарушение прав носит трансграничный характер, а в разных регионах - разная реакция.

"Также мы считаем, что государство должно оценивать состояние деятельности уполномоченных по правам человека, по правозащитной тематике, а не отдавать это разного рода общественным институтам, не имеющим достаточной убедительности", - сказал С.Гаврилов.

Он напомнил, что идея о проведении таких парламентских слушаний была зафиксирована в постановлении палаты по итогам заслушивания отчета уполномоченного по правам человека в РФ в Госдуме в мае текущего года.

С.Гаврилов отметил, что на парламентские слушания будут приглашены уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, уполномоченные всех регионов, правозащитники.

В аппарате Госдумы "Интерфаксу" сообщили, что на слушаниях будет обсуждаться законопроект, который будет регулировать работу региональных уполномоченных.