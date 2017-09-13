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Регион 13.09.2017 19:03

В Кремле подтверждают, что Путин в среду в Сочи примет главу МИД Ирана Зарифа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин в среду в Сочи примет главу МИД Ирана Джавада Зарифа.

Отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса", Д.Песков заявил: "Да, примет".

Д.Песков не стал уточнять, какие темы будут обсуждаться в ходе беседы президента РФ с Дж.Зарифом.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИРАН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]