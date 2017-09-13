В Кремле подтверждают, что Путин в среду в Сочи примет главу МИД Ирана Зарифа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин в среду в Сочи примет главу МИД Ирана Джавада Зарифа.

Отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса", Д.Песков заявил: "Да, примет".

Д.Песков не стал уточнять, какие темы будут обсуждаться в ходе беседы президента РФ с Дж.Зарифом.