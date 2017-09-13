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Дальнее зарубежье 13.09.2017 19:17

Юнкер призвал создать до 2025 года "оборонный союз" ЕС

В области обороны от Европейского союза требуются дополнительные усилия, заявил в среду в Страсбурге председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Создание европейского оборонного фонда остается в повестке дня. Формирование постоянного структурированного сотрудничества в области обороны начато. До 2025 года нам нужно создать хорошо функционирующий оборонный союз. Он нам необходим, и НАТО этого хотела бы", - сказал глава Еврокомиссии, выступая в Европарламенте с ежегодным докладом о состоянии Европейского союза.

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Тэги: ЕС, ОБОРОНА, ЮНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]