В области обороны от Европейского союза требуются дополнительные усилия, заявил в среду в Страсбурге председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
"Создание европейского оборонного фонда остается в повестке дня. Формирование постоянного структурированного сотрудничества в области обороны начато. До 2025 года нам нужно создать хорошо функционирующий оборонный союз. Он нам необходим, и НАТО этого хотела бы", - сказал глава Еврокомиссии, выступая в Европарламенте с ежегодным докладом о состоянии Европейского союза.
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из гранатометов - Минобороны Азербайджана
Блогер Лапшин, помилованный президентом Азербайджана, улетел в Израиль
Президент Алиев назначил Ханым Ибрагимову послом Азербайджана в Швейцарии
Венесуэла прекращает принимать доллары при расчетах за нефть - газета
Доля SOCAR в контракте на разработку блока АЧГ до 2050г составит 25% - президент Азербайджана
Азербайджан до 2021 года будет представлен в Исполнительном совете UNWTO
Бакметрополитен с 18 сентября переходит на зимний график, в часы пик интервал составит 2 минуты
Правоохранительные органы Азербайджана изъяли на северо-западе страны более 100 носителей информации религиозного толка
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Информация о проекте «Правил использования гражданских беспилотных летательных аппаратов»
В Баку состоялось заседание Методического центра русского языка
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов
В Армении всячески героизируют нацистских пособников – российское СМИ
Армения героизирует Нжде, хотя на уровне ОДКБ заявляет о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны - СМИ