Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» 1,5 млн манатов с целью орошения посевных площадей в себе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете 2017 года.

Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.

Р.Бабаев