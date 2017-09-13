Членство в ЕАЭС не мешает Армении проявлять интерес к другим рынкам - премьер

Правительство Армении не скованно в своих действиях по поиску новых экономических рынков, исходя из членства в Евразийском экономическом союзе, заявил премьер-министр республики Карен Карапетян.

"Членство в ЕАЭС не мешает Армении проявлять интерес к другим рынкам", - сказал в среду К.Карапетян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте республики.

"Я не знаю других рынков, которые мы потеряли, являясь членом ЕАЭС. Я не знаю сейчас таких рынков, исходя из наших возможностей и потенциала", - отметил премьер Армении.

Он также заявил, что "по последним имеющимся данным, рост объема экспорта Армении в ЕАЭС составил 24%, а рост экспорта в ЕС - 31%".

"Мы также заинтересованы в развитии отношений с Ираном, предпринимаются определенные шаги. Более того, мы хотим предложить очень интересную формулу сотрудничества между Арменией, Ираном и Туркменистаном. Мы заинтересованы в развитии отношений с так называемыми неклассическими рынками", - заявил К.Карапетян.

Ранее оппозиционная фракция "Елк" выступила с инициативой о выходе республики из ЕАЭС. В частности, фракция предлагает парламенту Армении начать процедуру прекращения членства республики в ЕАЭС.

Представители оппозиционной фракции считают, что членство в ЕАЭС привело "к регрессу в ряде социально-экономических сферах, не укрепило безопасность Армении", а также ограничивает развитие экономических связей с третьими странами.