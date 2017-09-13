Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0382 RUR   0.0295 GBR   2.2635 TRY   0.4961

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.23 Brent   54.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 21° 31° 16 Сен 19° 31° 17 Сен 20° 31°

Дальнее зарубежье 13.09.2017 19:42

Страны-гаранты режима перемирия в Сирии достигли понимания по зоне деэскалации в Идлибе - источник

Страны-гаранты режима перемирия в Сирии достигли понимания касательно зоны деэскалации в Идлибе и намерены объявить об этом на пленарном заседании "Астаны-6" в пятницу, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан", источник близкий к переговорам.

"Все стороны согласны по четвертой, спорной зоне - Идлибу. Надеемся, 15 сентября на переговорах об этом объявить", - сказал собеседник агентства.

Зона деэскалации в Идлибе должна стать четвертой после зон в Хомсе, пригороде Дамаска Восточной Гуте и на юге Сирии в Деръаа.

Ранее сообщалось, что на "Астане-6" планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе.

Участники намерены утвердить карты зон деэскалации в провинциях Идлиб, Хомс и Восточной Гуте, проекты положений о координационном центре, о рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ДЕЭСКАЛАЦИЯ, ЗОНА


Похожие новости


Рябков обсудил с главой МИД Казахстана сирийское урегулирование, ситуацию в Афганистане и ракетные пуски КНДР По срокам проведения Астана-6 изменений нет, готовимся на конец августа - МИД Казахстана Итоги "Астаны-5" будут зависеть от консультаций России, Турции и Ирана - МИД Казахстана Россия, Иран и Турция будут следить за ситуацией в зонах деэскалации в Сирии - Лаврентьев Представители Сирии и Ирана проводят в Астане встречу за закрытыми дверями Сирийская вооруженная оппозиция приедет на переговоры в Астану - МИД Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]