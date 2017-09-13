Страны-гаранты режима перемирия в Сирии достигли понимания по зоне деэскалации в Идлибе - источник

Страны-гаранты режима перемирия в Сирии достигли понимания касательно зоны деэскалации в Идлибе и намерены объявить об этом на пленарном заседании "Астаны-6" в пятницу, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан", источник близкий к переговорам.

"Все стороны согласны по четвертой, спорной зоне - Идлибу. Надеемся, 15 сентября на переговорах об этом объявить", - сказал собеседник агентства.

Зона деэскалации в Идлибе должна стать четвертой после зон в Хомсе, пригороде Дамаска Восточной Гуте и на юге Сирии в Деръаа.

Ранее сообщалось, что на "Астане-6" планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе.

Участники намерены утвердить карты зон деэскалации в провинциях Идлиб, Хомс и Восточной Гуте, проекты положений о координационном центре, о рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.