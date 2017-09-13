Литва решила не предоставлять убежище задержанному гражданину Таджикистана, который общался со стокгольмским террористом

Департамент миграции (ДМ) Литвы в среду принял решение не предоставлять убежище задержанному в Вильнюсском аэропорту из-за угрозы национальной безопасности Литвы гражданину Таджикистана Алишеру Тошеву, сообщила агентству BNS директор ДМ Эвелина Гудзинскайте.

Мы приняли отрицательное решение. Его просьба была совершенно необоснованной. Те детали, которые он назвал, не подтвердились. При обращении за убежищем нужно указать, кто преследует. Мы проверяем, обоснованы ли причины. Мы проверили то, что он указал. По нашим данным, собранная информация не подтвердилась. Проверялась информация из разных источников, ей была дана оценка в целом", - сказала Э.Гудзинскайте.

В четверг А.Тошев будет ознакомлен с решением. В этот же день решение должно быть передано для исполнения. Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) будет осуществлять процедуру высылки гражданина Таджикистана из страны.

Со своей стороны, представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис сказал BNS, что пока не получил решение ДМ.

1 сентября портал delfi.lt сообщил, что 31 августа самолетом из Швеции был доставлен депортированный гражданин Таджикистана. После его задержания иностранец попросил убежища в Литве.

По данным агентства BNS, А.Тошев (1978 года рождения) попал в поле зрения спецслужб из-за экстремистской деятельности в интернете: он поощрял насилие, распространял исламистскую пропаганду и одобрял терроризм. Кроме того, после теракта в Стокгольме в начале апреля спецслужбы стали проявлять к А.Тошеву интерес. Выяснилось, что задержанный после теракта гражданин Узбекистана Рахмат Акилов знаком с А.Тошевым и постоянно с ним общался.

7 апреля в Стокгольме террорист на угнанном грузовом автомобиле совершил преднамеренный наезд на пешеходов. В результате атаки четыре человека погибли, а 15 человек получили ранения.

Подозреваемым по этому делу проходит гражданин Узбекистана Р.Акилов, который ранее признался в совершении теракта. В 2016 году шведские власти отказали ему в предоставлении статуса беженца.

Ранее западные СМИ сообщали, что Р.Акилов высказывался в поддержку террористической группировки "Исламское государство".