Саудовская Аравия не возражает против расследования СПЧ ООН по Йемену

Саудовская Аравия не намерена оспаривать решение Совета по правам человека ООН о необходимости проведения международного расследования нарушений прав человека и преступлений в Йемене, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".
"У нас нет возражений насчет проведения расследования, однако мы обсуждаем сроки. Насколько правильно направлять международную комиссию сейчас, учитывая сложности на данной территории. Мы уверены, что наблюдатели столкнутся с препятствиями при попытке получить доступ в регион", - заявил саудовский посол в Бельгии Абдулазиз аль-Уасиль.
Он подчеркнул, что Саудовская Аравия будет добиваться компромисса в вопросе сроков и условий его проведения, отметив, что к расследованию необходимо подключить представителей Йемена.
"Им проще понять происходящее в их стране, а также у них есть связи, чтобы обеспечить доступ в некоторые регионы", - заявил аль-Уасиль.
Правительственные войска Йемена ведут борьбу с шиитскими повстанцами - хуситами - с 2015 года, за это время жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек, страна столкнулась с эпидемией холеры. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция оказывает поддержку с воздуха йеменским военным.
Кризис в Йемене стал одной из ключевых повесток трехнедельного заседания Совета по правам человека в ООН. Ранее Саудовская Аравия и ее союзники в арабском регионе выступали против инициатив по проведению международного расследования в Йемене. Также последнюю инициативу о проведении расследования в Йемене поддержала Канада.
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