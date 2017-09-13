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Дальнее зарубежье 13.09.2017 20:35

Трамп заявил о необходимости срочных налоговых реформ после обрушившихся на США разрушительных ураганов

Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне ущерба от обрушившихся на США ураганов "Ирма" и "Харви" проведение налоговых реформ стране необходимо более чем когда-либо, об этом президент написал в своем "Твиттере".

"После разрушений, нанесенных ураганами "Ирма" и "Харви", сокращение налогов и проведение налоговой реформы необходимо как никогда ранее. Вперед, Конгресс!" - написал Д.Трамп.

Администрация президента США планирует до конца 2017 года провести налоговую реформу, направленную на упрощение налоговой системы в стране. Ранее в интервью изданию "Уолл-стрит джорнэл" президент называл проведение данной реформы основным приоритетом Белого Дома.

Реформа рассчитана, в том числе, на снижение налоговой нагрузки на бизнес и снижения налогов с представителей среднего класса. Планируется, что ставка налога для предпринимателей сократится с 35% до 15%, в то время как налоги с состоятельных граждан США могут вырасти.

В конце августа на юго-восточные штаты США обрушился ураган "Харви", в начале сентября ураган "Ирма" достиг американского побережья. По мнению экспертов AccuWeather, потенциальный ущерб от обоих ураганов, по предварительным оценкам составит около $290 млрд.

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Тэги: США, ТРАМП, НАЛОГИ, УРАГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]