Трамп заявил о необходимости срочных налоговых реформ после обрушившихся на США разрушительных ураганов

Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне ущерба от обрушившихся на США ураганов "Ирма" и "Харви" проведение налоговых реформ стране необходимо более чем когда-либо, об этом президент написал в своем "Твиттере".
"После разрушений, нанесенных ураганами "Ирма" и "Харви", сокращение налогов и проведение налоговой реформы необходимо как никогда ранее. Вперед, Конгресс!" - написал Д.Трамп.
Администрация президента США планирует до конца 2017 года провести налоговую реформу, направленную на упрощение налоговой системы в стране. Ранее в интервью изданию "Уолл-стрит джорнэл" президент называл проведение данной реформы основным приоритетом Белого Дома.
Реформа рассчитана, в том числе, на снижение налоговой нагрузки на бизнес и снижения налогов с представителей среднего класса. Планируется, что ставка налога для предпринимателей сократится с 35% до 15%, в то время как налоги с состоятельных граждан США могут вырасти.
В конце августа на юго-восточные штаты США обрушился ураган "Харви", в начале сентября ураган "Ирма" достиг американского побережья. По мнению экспертов AccuWeather, потенциальный ущерб от обоих ураганов, по предварительным оценкам составит около $290 млрд.
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