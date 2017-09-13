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Регион 13.09.2017 20:56

В Грузии к борьбе с мраморными клопами подключили авиацию

В Западной Грузии в среду авиация подключилась к борьбе с мраморными клопами, нашествие которых в этом году уже успело нанести серьезный ущерб местным фермерам.

"Мраморные клопы сначала появились в орешниках, поскольку орехи созревают раньше других культур, а затем распространились на кукурузных полях и в садах", - заявил журналистам министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

В результате, как сообщается, мраморные клопы уничтожили на больших площадях плантации лесных орехов (фундука), традиционно занимающие лидирующие позиции в основной экспортной продукции страны, а также кукурузу и фруктовые сады.

По словам Л.Давиташвили, специалисты Национального агентства продовольствия Минсельхоза с помощью специальной техники еще в начале июня начали химическую обработку приусадебных хозяйств и насаждений, и на данный момент уже обработано порядка 83 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Однако популяция вредителя увеличилась и возникла необходимость подключения авиации.

"Еще более 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных массивов химически будут обработаны в регионах Самегрело-Земо Сванети и Гурия посредством авиации", - сказал Л.Давиташвили.

При этом он отметил, что местные власти и население заблаговременно были информированы о начале воздушной атаки на этого вредителя, поскольку очень важно проследить, чтобы скот не попал на ту территорию, которая обрабатывается химикатами.

"Мраморные клопы не опасны для человека. Мероприятия же по борьбе с этим вредителем будут продолжены до тех пор, пока клопы не впадут в зимнюю спячку", - заявил министр.

Мраморный клоп или, как его называют, азиатский щитник (Halyomorpha halys) относится к семейству клопов-щитников отряда полужесткокрылых. Название он получил за оригинальную окраску. Цвет насекомого - коричневый, но спинка и голова имеют необычные вкрапления, что визуально создает мраморный оттенок.

Впервые мраморные клопы были зафиксированы в Западной Грузии в 2015 году. В случае массового размножения этих насекомых, которых в обиходе называют клопами-вонючками, они могут уничтожить до 70% урожая.

Родиной мраморного клопа являются страны Юго-Восточной Азии, включая Китай, Японию, страны Корейского полуострова, Тайвань и Вьетнам. Для людей мраморный клоп не представляет угрозы, разве что дискомфорт, когда насекомые пытаются найти место зимовки в помещениях.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УРОЖАЙ, КЛОПЫ, АВИАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]