Глава МИД Ирана заявляет о полном выполнении Тегераном положений СВПД

Иран в отличие от некоторых других государств полностью выполняет положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы, заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.
"Что касается СВПД, то обе стороны сказали, что СВПД не подлежит пересмотру. Иран до сих пор выполнял и выполняет свои обязательства по СВПД, но, к сожалению, некоторые стороны были не так привержены своим обязательствам", - сказал он журналистам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду.
По словам Дж.Зарифа, на переговорах также обсуждалась сирийская проблематика.
"Мы очень хорошо ведем сотрудничество по терроризму в Сирии, а также у нас у нас очень хорошее сотрудничество по созданию зон спокойствия (деэскалации - ИФ) в Сирии", - сказал иранский министр.
Он напомнил, что в ближайшие два дня в Астане пройдет очередной раунд переговоров по Сирии.
"Завтра-послезавтра в Астане пройдет заседание совместно с нашим другим соседом - Турцией, и мы надеемся, что по итогам завтрашних встреч мы сможем достичь большего успеха для создания зон спокойствия, оказания гуманитарной помощи и начала политического процесса в Сирии", - сказал Дж.Зариф.
Он также подтвердил, что одной из целей иранского руководства является снижение напряженности в Персидском заливе.
Говоря о двухстороннем сотрудничестве России и Ирана, Дж.Зариф заявил, что почувствовал со стороны российского руководства заинтересованность в еще большем расширении двухстороннего сотрудничества.
"Наши экономические отношения могут иметь еще больший рост, и президент Путин сказал, что даст соответствующие поручения по этим вопросам", - сказал иранский министр.
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