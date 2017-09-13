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Регион 13.09.2017 21:32

На переговорах с главой МИД Ирана обсуждалась ситуация в Персидском заливе - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров с его иранским коллегой среди международных вопросов обсуждалась ситуация в Персидском заливе.

"В более широком плане мы заинтересованы в том, чтобы обстановка в Персидском заливе нормализовывалась, чтобы и арабские страны, и Иран имели возможности для диалога, учета озабоченностей друг друга, для поиска таких договоренностей, которые позволят этот регион развивать стабильно на принципах добрососедства", - сказал С.Лавров по окончании переговоров с Джавадом Зарифом.

С.Лавров рассказал, что он и Дж.Зариф условились провести встречу "на полях" Генассамблеи ООН на следующей неделе.

"Условились с господином Зарифом продолжить наш диалог в ООН на сессии Генеральной Ассамблеи, где мы будем находиться на следующей неделе", - сказал он

Комментируя состоявшуюся в среду встречу Дж.Зарифа с президентом РФ Владимиром Путиным и последовавшие за ней переговоры глав МИД двух стран, С.Лавров заявил, что на них удалось охватить весь спектр отношений между двумя странами как по двусторонней, так и по международной повестке.

"В двусторонних наших дискуссиях мы сконцентрировались на тех договоренностях, которые были достигнуты в марте этого года во время визита президента (Хасана) Рухани в РФ. Констатировали, что все ведомства работают неплохо, подчеркнули значение дальнейшей активной работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Комитета высокого уровня по промышленности и торговле и Комиссии по военно-техническому сотрудничеству", - сказал С.Лавров.

По его словам, особое внимание было уделено взаимодействию в области ядерной энергетики.

"Первый блок станции "Бушер" уже выдает электроэнергию на полную мощность, сейчас идет переговорный процесс о подготовке к сооружению второго блока", - сказал С.Лавров.

Кроме того, по его словам, на переговорах обсуждались крупные проекты, которые планируются к реализации в ближайшее время в сфере электрификации железных дорог в Иране и сооружения теплоэлектростанций.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ПЕРЕГОВОРЫ, ПРОЕКТЫ


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