Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется у $55 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в четверг после резкого подъема накануне на данных о запасах топлива в США и новостях из ОПЕК.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:02 в четверг опустилась на $0,14 (0,25%) - до $55,02 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подорожали на $0,89 (1,64%) - до $55,16 за баррель, то есть до рекордной отметки с апреля.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,08 (0,16%) - до $49,22 за баррель. Контракт подорожал на $1,07 (2,22%) - до $49,30 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, запасы бензина в стране на минувшей неделе рухнули на 8,43 млн баррелей. Падение показателя стало рекордным как минимум с 1990 года, то есть за все время подсчета.

Запасы нефти выросли на 5,89 млн баррелей, что оказалось меньше ожидавшегося экспертами роста на 10,1 млн баррелей.

Также поддержку нефтяному рынку оказывает заявление министра нефти Нигерии Эммануэля Качикву о том, что его страна готова присоединиться к соглашению об ограничении нефтедобычи, когда ее добыча достигнет 1,8 млн баррелей в сутки. В настоящее время Нигерия производит 1,7 млн б/с.

Кроме того, в среду Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в 2017 году до максимума за два года. Оценка роста спроса на нефть в текущем году была повышена на 100 тыс. б/с. Теперь МЭА прогнозирует, что в 2017 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,6 млн б/с (или на 1,7%), и на 1,4 млн б/с в 2018 году (или на 1,4%).