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СНГ 14.09.2017 09:44

Вертолет президента Таджикистана "убил" начальника аэропорта Хорога

Начальник аэропорта города Хорог Дилдор Максудшоев погиб из-за порыва ветра от лопастей вертолета президента Таджикистана.

"Нелепая трагедия произошла под занавес поездки главы Таджикистана Эмомали Рахмона в село Яхчи Сор Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). От порыва ветра лопастей президентского вертолета начальник аэропорта города Хорог Дилдор Максудшоев упал и ударился головой о камни. По дороге в Дарвазскую районную больницу Максудшоев скончался", - сообщает таджикская служба "Радио Свобода" со ссылкой на УМВД ГБАО.

Отмечается, что начальник аэропорта был среди чиновников, которые встречали и сопровождали главу государства в ходе его поездки в Дарвазский район.

Местные власти считают гибель Д.Максудшоева нелепой случайностью.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЕРТОЛЕТ, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]