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Финансы 14.09.2017 09:38

Центр туризма Шахдаг выбрал налогового консультанта

ЗАО "Центр туризма Шахдаг" завершил процедуру отбора налогового консультанта, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

"Победителем соответствующего опроса котировок объявлена компания "Audit Azerbaijan". С ней заключен договор на оказание центру налогового консультанта", - отметили в обществе.

ЗАО "Центр туризма Шахдаг" входит в структуре министерства культуры и туризма Азербайджана.

Согласно финансовой отчетности общества, его активы на 1 января 2017 года равны 78 млн 981,563 тыс. манат, уставный капитал – 37 млн 777 тыс. 427,56 манат. Доходы общества от основной деятельности в 2016 году составили 17 млн 589,273 тыс. манат. При этом чистый убыток общества за 2016 год составил 4 млн 336 тыс. 723,85 манат.

А.Азизов

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Тэги: ЦЕНТР, НАЛОГИ, КОНСУЛЬТАНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]