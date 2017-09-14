Доля SOCAR в контракте на разработку блока АЧГ до 2050г составит 25% - президент Азербайджана

Доля компании SOCAR в контракте на разработку блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия до 2050 года составит 25%, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Сегодня знаменательный день в истории Азербайджана, начинается новая эра в разработке месторождения АЧГ", - сказал И.Алиев в четверг в Баку на церемонии подписания контракта на разработку блока АЧГ до 2050 года.
По его словам, новый контракт будет подписан по более приемлемым для Азербайджана условиям.
"В частности, доля компании SOCAR в новом контракте составит 25% (по действующему контракту 11,65% - ИФ). Кроме этого, после подписания контракта со стороны иностранных инвесторов Азербайджану будет выплачено $3,6 млрд в виде различных бонусов, доля прибыльной нефти составит 75%", - добавил он.
Ф.Исазаде
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