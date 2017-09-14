США выступают за введение миротворцев на всю территорию Донбасса - Госдеп

США выступают за размещение миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу, и предоставление им широкого мандата, заявила спикер Государственного департамента США Гедер Науерт.
"Хочу четко подчеркнуть, что любые такие силы должны иметь широкий мандат - обеспечивать мир и безопасность на всей оккупированной территории Украины, до самой границы и, включая границу с Россией, для того, чтобы избежать углубления или закрепления разделения Украины", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.
Согласно заявлению Г.Науерт, с точки зрения США, введение миротворческого контингента в таком формате будет способствовать восстановлению суверенитета и целостности Украины.
"Наша цель проста: мы бы хотели восстановления территориальной целостности Украины и также защиты украинцев, независимо от их религии, национальности или языка", - сказала спикер.
По словам Г.Науерт, "мы неоднократно призывали Россию обеспечить настоящий и прочный режим прекращения огня". "Мы бы хотели, чтобы она пошла на разведение сил вдоль линии контакта, вывела тяжелые вооружения и позволила полный, беспрепятственный и безопасный доступ международным наблюдателям, включая международную границу", - отметила она.
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