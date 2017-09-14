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СНГ 14.09.2017 10:02

США выступают за введение миротворцев на всю территорию Донбасса - Госдеп

США выступают за размещение миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу, и предоставление им широкого мандата, заявила спикер Государственного департамента США Гедер Науерт.

"Хочу четко подчеркнуть, что любые такие силы должны иметь широкий мандат - обеспечивать мир и безопасность на всей оккупированной территории Украины, до самой границы и, включая границу с Россией, для того, чтобы избежать углубления или закрепления разделения Украины", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Согласно заявлению Г.Науерт, с точки зрения США, введение миротворческого контингента в таком формате будет способствовать восстановлению суверенитета и целостности Украины.

"Наша цель проста: мы бы хотели восстановления территориальной целостности Украины и также защиты украинцев, независимо от их религии, национальности или языка", - сказала спикер.

По словам Г.Науерт, "мы неоднократно призывали Россию обеспечить настоящий и прочный режим прекращения огня". "Мы бы хотели, чтобы она пошла на разведение сил вдоль линии контакта, вывела тяжелые вооружения и позволила полный, беспрепятственный и безопасный доступ международным наблюдателям, включая международную границу", - отметила она.

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Тэги: США, ДОНБАСС, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]