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ТЭК 14.09.2017 10:03

Венесуэла прекращает принимать доллары при расчетах за нефть - газета

Власти Венесуэлы, стремясь ограничить влияние американских санкций на экономику страны, инструктируют экспортеров нефти не вести расчеты в долларах США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Нефтетрейдеры, работающие с венесуэльской нефтью, начали переводить платежи в евро. Госкомпания PdVSA попросила партнеров по СП открыть счета в европейской валюте.

PdVSA и министерство энергетики официальных комментариев не дают и публично о новой политике объявлено не было.

В августе правительство США ввело новые санкции в отношении Венесуэлы и ее нефтяных компаний, установив запрет на операции с новыми облигациями, выпущенными правительством Венесуэлы и нефтедобывающими компаниями страны. Кроме того, вводятся ограничения на операции с рядом существующих бондов, размещенных госкомпаниями Венесуэлы, запрещается выплата дивидендов на бумаги, находящиеся в собственности правительства страны.

Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в нарушении прав граждан и организации незаконного голосования. Каракас расценил действия США как экономическую войну. Фактически меры со стороны США изолируют страну от мировой финансовой системы.

США являются основным покупателем венесуэльской нефти.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, НЕФТЬ, РАСЧЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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