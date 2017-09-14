"Северный поток 2" не соответствует целям и интересам ЕC - член Еврокомиссии

Газопровод "Северный поток 2" не будет способствовать целям энергетической политики ЕС, он только усилит доминирующую позицию "Газпрома" на рынке, заявил член Еврокомиссии по энергетике Мигель Ариас Каньете.
"Наша позиция по этому проекту ясна: он полностью отклоняется от целей энергетического союза, а наши цели заключаются в усилении безопасности снабжения при надежном и конкурентоспособном газовом рынке", - сказал еврокомиссар в четверг в Европарламенте в Страсбурге.
По его словам, этот газопровод не будет способствовать диверсификации источников, потому что это тот же самый источник.
Для этого газопровода нужен "специфический юридический режим", объяснил М.Ариас Каньете.
"Большинство стран ЕС приветствует мандат (Еврокомиссии для переговоров с российской стороной - ИФ) для "Северного потока 2", - заверил член Еврокомиссии.
Член ЕК сказал, что беспокойство в ЕС относительно этого проекта связано с тем, что он не должен выходить за европейские юридические рамки.
Еврокомиссар изложил позицию Еврокомиссии в связи с "Северным потоком 2".
"Прежде всего, мы считаем, что не в интересах Европейского союза иметь газопровод "Северный поток 2", который будет функционировать в юридическом вакууме, не соблюдая прав третьих стран. Во-вторых, что касается правил нашего внутреннего рынка, нам следует принимать во внимание, что газопровод "Северный поток 2" находится в специфической юридической ситуации, совершенно отличной от других проектов", - объяснил М.Ариас Каньете.
Он добавил, что газопровод исходит из третьей страны, а пункт его выхода на землю находится на территории Европейского союза, и морская часть также располагается в территориальных водах ЕС. Основа для специфического юридического режима, по его мнению, ясна - это международное и европейское право в области энергетики.
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