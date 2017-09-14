Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0205 RUR   0.0294 GBR   2.2458 TRY   0.4916

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.23 Brent   54.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 21° 31° 16 Сен 19° 30° 17 Сен 21° 31°

Дальнее зарубежье 14.09.2017 12:40

"Северный поток 2" не соответствует целям и интересам ЕC - член Еврокомиссии

Газопровод "Северный поток 2" не будет способствовать целям энергетической политики ЕС, он только усилит доминирующую позицию "Газпрома" на рынке, заявил член Еврокомиссии по энергетике Мигель Ариас Каньете.

"Наша позиция по этому проекту ясна: он полностью отклоняется от целей энергетического союза, а наши цели заключаются в усилении безопасности снабжения при надежном и конкурентоспособном газовом рынке", - сказал еврокомиссар в четверг в Европарламенте в Страсбурге.

По его словам, этот газопровод не будет способствовать диверсификации источников, потому что это тот же самый источник.

Для этого газопровода нужен "специфический юридический режим", объяснил М.Ариас Каньете.

"Большинство стран ЕС приветствует мандат (Еврокомиссии для переговоров с российской стороной - ИФ) для "Северного потока 2", - заверил член Еврокомиссии.

Член ЕК сказал, что беспокойство в ЕС относительно этого проекта связано с тем, что он не должен выходить за европейские юридические рамки.

Еврокомиссар изложил позицию Еврокомиссии в связи с "Северным потоком 2".

"Прежде всего, мы считаем, что не в интересах Европейского союза иметь газопровод "Северный поток 2", который будет функционировать в юридическом вакууме, не соблюдая прав третьих стран. Во-вторых, что касается правил нашего внутреннего рынка, нам следует принимать во внимание, что газопровод "Северный поток 2" находится в специфической юридической ситуации, совершенно отличной от других проектов", - объяснил М.Ариас Каньете.

Он добавил, что газопровод исходит из третьей страны, а пункт его выхода на землю находится на территории Европейского союза, и морская часть также располагается в территориальных водах ЕС. Основа для специфического юридического режима, по его мнению, ясна - это международное и европейское право в области энергетики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ГАЗОПРОВОД


Похожие новости


В ЕС надеются, что Украина прекратит ограничивать свободу прессы В ЕС считают, что закон США о санкциях против РФ учитывает интересы Евросоюза Лавров не будет обсуждать с Могерини условия отмены санкций ЕС в отношении России - МИД РФ Путин подписал указ о продлении контрсанкций до 31 декабря 2018 г Туск прогнозирует продление санкций ЕС против России Опубликовано решение о продлении санкций ЕС в отношении России в связи с присоединением Крыма и Севастополя

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]