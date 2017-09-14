Алиев заявил об отсутствии экономических и политических препятствий для развития Азербайджана

Азербайджан является самодостаточной страной и проводит независимую политику, заявил президент Ильхам Алиев.

"Азербайджан сегодня входит в число самодостаточных стран. У нас имеются достаточные валютные резервы, экономика динамично развивается, предприняты шаги для диверсификации экономики и снижения зависимости от нефтегазового сектора", - сказал И.Алиев в четверг.

По его мнению, в настоящее время нет никаких политических и экономических препятствий и проблем для дальнейшего развития страны.

"Азербайджан сегодня проводит независимую политику. В основе этого – наша сильная политическая воля и независимая экономика. Мы ни от кого не зависим, наша судьба в наших руках. Возможности проведения независимой политики, в первую очередь, обусловлены экономическими возможностями", - подчеркнул президент.

А.Азизов