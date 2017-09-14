Белорусские правозащитники назвали внеочередные аттестации адвокатов вмешательством властей в работу юристов

Правозащитные организации Белоруссии призвали прекратить аттестационные проверки адвокатов, защищающих фигурантов политически мотивированных дел.

"Мы, представители правозащитного сообщества, требуем от властей Беларуси немедленно прекратить вмешательство государственных органов в деятельность адвокатуры и обеспечить ее независимость на законодательном уровне путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательств", - говорится в совместном заявлении белорусских правозащитных организаций.

Под совместным заявлением подписались правозащитный центр "Весна", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", ОО "Белорусская ассоциация журналистов", РОО "Правовая инициатива", ПУ "Белорусский документационный центр" и другие.

Кроме того, правозащитники призвали прекратить давление на адвокатов, осуществляющих защиту фигурантов политически мотивированных дел и дел, связанных с отстаиванием прав человека, а также отменить соответствующее решение квалификационной комиссии Минюста Белоруссии, которое является препятствием в осуществлении профессиональной адвокатской деятельности Анной Бахтиной.

Как сообщалось, квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Министерства юстиции Беларуси во время внеочередной аттестации адвокатов 12 сентября лишила известного белорусского адвоката А.Бахтину, защищавшую оппозиционных активистов, лицензии с формулировкой "недостаточная профессиональная квалификация".

Ранее министерство юстиции провело проверки адвокатов Минской городской и Могилевской областной коллегий адвокатов, по итогам которой была назначена внеочередная аттестация ряду адвокатам.

"Стоит напомнить, что в 2011 году в результате проведения внеочередной аттестации по инициативе министерства юстиции были попытки лишения права на профессию в отношении ряда адвокатов, которые осуществляли защиту фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного по событиям 19 декабря 2010 года в Минске. Правозащитное сообщество однозначно расценило этот шаг властей как преследование адвокатов в связи с осуществлением ими их профессиональной деятельности и неприкрытое вмешательство в деятельность адвокатуры", - говорится в заявлении правозащитников.