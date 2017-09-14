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Дальнее зарубежье 14.09.2017 13:46

Число арестов по подозрениям в терроризме в Британии за год выросло почти на 70%

Новые данные, опубликованные британским МВД, показали, что число арестов по подозрениям в терроризме в Соединенном Королевстве увеличилось почти на 70% за год, сообщила в четверг британская газета "Индепендент".

По данным властей, британские правоохранительные органы произвели 379 арестов по подозрениям в терроризме в период с июня 2016 года по июнь 2017 года. При этом в предшествующие 12 месяцев было произведено 226 таких арестов.

В сообщении газеты отмечается, что последний обозначенный показатель - самый высокий из зафиксированных в Соединенном Королевстве.

Издание напоминает, что за это время в Великобритании произошло четыре террористические атаки - в Лондоне и в Манчестере.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ТЕРРОРИЗМ, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]