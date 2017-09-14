Число арестов по подозрениям в терроризме в Британии за год выросло почти на 70%

Новые данные, опубликованные британским МВД, показали, что число арестов по подозрениям в терроризме в Соединенном Королевстве увеличилось почти на 70% за год, сообщила в четверг британская газета "Индепендент".

По данным властей, британские правоохранительные органы произвели 379 арестов по подозрениям в терроризме в период с июня 2016 года по июнь 2017 года. При этом в предшествующие 12 месяцев было произведено 226 таких арестов.

В сообщении газеты отмечается, что последний обозначенный показатель - самый высокий из зафиксированных в Соединенном Королевстве.

Издание напоминает, что за это время в Великобритании произошло четыре террористические атаки - в Лондоне и в Манчестере.