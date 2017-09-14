86% украинцев не верят в победу над коррупцией в стране - Transparency International

Украинцы верят в непреодолимость коррупции, властям надо показывать больше конкретных случаев преодоления коррупции и наказания виновных, заявляет исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.
"Надо больше примеров побежденной коррупции, даже будущее действующей власти зависит от того, смогут ли они предъявить обществу факты преодоленной и наказанной коррупции. Если в обществе есть мнение, что коррупция непобедима, то люди легче будут поддаваться коррупционным действиям", - сказал Я.Юрчишин в четверг в Киеве на брифинге, посвященном фестивалю "Кино против коррупции".
Он также заявил, что количество украинцев, которые не верят в возможность преодоления коррупции в стране, возросло.
"На сегодня коррупционеры не наказаны, разве что мелкие чиновники. Возросло количество людей, которые не верят, что коррупция в целом может быть наказана. Если в 2013 году 80% украинцев считали, что правительство не может победить коррупцию, то на сегодня этот показатель 86%. Это количество людей, которые не видят результатов борьбы с таким явлением, хотя достижений в этой сфере намного больше", - подчеркнул Я.Юрчишин.
Представитель организации также добавил, что 38% украинцев напрямую сталкивались с коррупцией, то есть, у них требовали взятку или они вынуждены были давать взятку.
"Медиа формирует мнение, поэтому важно показывать факты наказанных крупных коррупционных деяний. Ведь даже бывшего президента Януковича сегодня судят по делу о госизмене, а не по коррупции", - добавил он.
Фестиваль "Кино против коррупции" стартует 14 сентября в Киеве. В рамках фестиваля состоится показ фильмов-расследований от украинских журналистов. В программу также вошли шесть европейских фильмов, исследующих природу коррупции. Все показы бесплатны, кроме Киева они также пройдут в Кривом Роге, Полтаве, Северодонецке, Житомире и Запорожье.
"Коррупция существует не только в Украине, но и во всем мире. Фестиваль включает разные форматы и демонстрации в разных регионах, поэтому мы ожидаем разные дискуссии, обсуждение вызовов, которые ставит перед обществом коррупция", - сообщила представитель Goethe-Institut в Украине Катерина Геринг.
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