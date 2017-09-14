Литва продолжает нагнетать напряженность вокруг строительства Белорусской АЭС, считают в Минске

В министерстве иностранных дел Белоруссии назвали литовский план по блокировке импорта электроэнергии с Белорусской АЭС очередной попыткой искусственного нагнетания ситуации.

"Принятое постановление (Литвой по блокировке импорта электроэнергии с БелАЭС - ИФ) - это очередное подтверждение избранной соседним государством отнюдь не соседской практики искусственного нагнетания напряженности вокруг проекта нашей атомной электростанции", - заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик на брифинге в четверг в Минске.

Он подчеркнул, что "вместо конструктивного диалога и поиска взаимной выгоды наши соседи предпочитают изобретать все новые меры призванные продемонстрировать их непреклонность и готовность к противостоянию и всячески пытаются создать стройке скандальный имидж".

"Раньше литовская сторона заявляла, что сделает все для остановки строительства (БелАЭС - ИФ). После принятия плана, можно констатировать, что наши литовские партнеры уверены в успешном вводе БелАЭС в эксплуатацию", - заметил Д.Мирончик.

"Кстати, я не удивлюсь, если в самое ближайшее время ряд крупных западных СМИ найдут повод опубликовать обширные материалы на тему Белорусской АЭС, естественно с очаровательным, едва уловимым литовским акцентом", - добавил представитель МИД.

Как сообщалось, накануне, правительство Литвы утвердило план по блокировке импорта электроэнергии с БелАЭС.

Литва намерена ограничивать пропуск электроэнергии из Беларуси, взимая за нее плату. Также предлагается запретить Круонисской гидроаккумулирующей электростанции предоставлять услуги Беларуси.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").