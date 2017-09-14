Азербайджан в январе-июле увеличил ненефтяной экспорт на 27%

Ненефтяной экспорт Азербайджана за январь-июль 2017 года составил $855 млн, что в реальном выражении на 27% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"За январь-июль 2017 года экспорт товаров из Азербайджана составил $8 млрд 502,5 млн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в реальном выражении на 8,4%. При этом ненефтяной экспорт составил $855 млн, в фактических ценах рост составил 29,7%, в реальном выражении – 27%", - отметили в Госкомстате.

В целом, за отчетный период удельный вес ненефтяного экспорта составил 10%.

По данным статистики, в отчетном периоде экспорт фруктов вырос на 38,5%, овощей - на 78,5%, картофеля – на 50,7%, табака - на 66%, фруктовых соков - на 94,4%, чая – на 52,6%, винной продукции - на 62,1%, хлопка-сырца – в 6,3 раза.

В тоже время экспорт полиэтилена в январе-июле сократился на 2,9%, сахара - на 24,4%, фруктовых и овощных консервов – на 11,1%, полуфабрикатов из черных металлов - на 35,4%, хлопка-волокна – на 35%.

В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана сократился на 16,4% - до $1 млрд 237,1 млн.

А.Азизов