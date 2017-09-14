Министр экономики Азербайджана выразил соболезнование в связи с кончиной верховного правителя Малайзии

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев от имени правительства страны выразил в посольстве Малайзии в Баку соболезнования в связи с кончиной султана штата Кидах, бывшего Агонга, верховного правителя Малайзии Абдула Халима Муадзам Шаха, сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Ш.Мустафаев выразил от имени правительства соболезнования в связи с кончиной Абдула Халима Муадзам Шаха и сделал запись в книге скорби, открытой в посольстве Малайзии в Азербайджане», - говорится в сообщении.
Р.Бабаев
Мэй планирует встречу с Алиевым – госминистр Великобритании
Баку и Токио намерены упростить визовый режим
Алиев наградил Дадли орденом «Достлуг» за вклад в развитие сотрудничества
НФПП до сих пор выделил кредиты на 24 млн манатов на проекты сфере табаководства, чаеводства и выращивания фундука
Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на 74 млн манатов
Назарбаев: Казахстан согласен на продление ограничения добычи нефти при сохранении ее текущей цены
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Назарбаев рассказал о хороших отношениях Казахстана с соседями и планах посетить в октябре Россию
Российский турист найден повешенным в Анталье
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Банк ВТБ (Азербайджан) представляет обновленный «Кредит на образование»
Информация о проекте «Правил использования гражданских беспилотных летательных аппаратов»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов
В Армении всячески героизируют нацистских пособников – российское СМИ
Армения героизирует Нжде, хотя на уровне ОДКБ заявляет о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны - СМИ