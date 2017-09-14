Министр экономики Азербайджана выразил соболезнование в связи с кончиной верховного правителя Малайзии

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев от имени правительства страны выразил в посольстве Малайзии в Баку соболезнования в связи с кончиной султана штата Кидах, бывшего Агонга, верховного правителя Малайзии Абдула Халима Муадзам Шаха, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Ш.Мустафаев выразил от имени правительства соболезнования в связи с кончиной Абдула Халима Муадзам Шаха и сделал запись в книге скорби, открытой в посольстве Малайзии в Азербайджане», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев