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Происшествия 14.09.2017 13:38

Министр экономики Азербайджана выразил соболезнование в связи с кончиной верховного правителя Малайзии

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев от имени правительства страны выразил в посольстве Малайзии в Баку соболезнования в связи с кончиной султана штата Кидах, бывшего Агонга, верховного правителя Малайзии Абдула Халима Муадзам Шаха, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Ш.Мустафаев выразил от имени правительства соболезнования в связи с кончиной Абдула Халима Муадзам Шаха и сделал запись в книге скорби, открытой в посольстве Малайзии в Азербайджане», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МАЛАЙЗИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]