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СНГ 14.09.2017 15:14

Преподавание казахского языка на латинице планируется начать в школах к 2022г - президент

Использование латинского алфавита в казахстанских школах с первого класса начнется к 2022 году, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев.

"По моим данным, где-то к 2022 году с первого класса начнется преподавание на латинском алфавите", - сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции в четверг в Астане.

В апреле текущего года президент Казахстана распорядился составить график перехода казахского алфавита на латиницу. По словам Н.Назарбаева, в ближайшие два года необходимо провести организационные и методические работы по переходу на латиницу. При этом глава государства заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица.

13 апреля рабочая группа, созданная министерством образования и науки Казахстана, приступила к работе по переводу казахского алфавита на латинскую графику.

На днях проект казахского алфавита на латинице был представлен в парламенте. Предполагается, что новый алфавит будет содержать 25 знаков, вместо нынешних 42.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЛАТИНИЦА, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]