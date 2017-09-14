Преподавание казахского языка на латинице планируется начать в школах к 2022г - президент

Использование латинского алфавита в казахстанских школах с первого класса начнется к 2022 году, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев.

"По моим данным, где-то к 2022 году с первого класса начнется преподавание на латинском алфавите", - сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции в четверг в Астане.

В апреле текущего года президент Казахстана распорядился составить график перехода казахского алфавита на латиницу. По словам Н.Назарбаева, в ближайшие два года необходимо провести организационные и методические работы по переходу на латиницу. При этом глава государства заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица.

13 апреля рабочая группа, созданная министерством образования и науки Казахстана, приступила к работе по переводу казахского алфавита на латинскую графику.

На днях проект казахского алфавита на латинице был представлен в парламенте. Предполагается, что новый алфавит будет содержать 25 знаков, вместо нынешних 42.