Назарбаев считает правильным международный нажим на КНДР

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что урегулирование ситуации с ядерной программой Северной Кореи возможно только путем диалога.

"Мы твердо придерживаемся позиции, что надо вести диалог. Сейчас идет нажим на Северную Корею, и это правильно. То есть принудить ее сесть за стол переговоров и отказаться от ядерного оружия", - сказал Н.Назарбаев в четверг на пресс-конференции в Астане.

По словам президента, "мировое сообщество должно прилагать все силы, чтобы Северная Корея прислушивалась к мнению большинства людей земного шара и отказалась от таких мероприятий своих".

"Мы, будучи сейчас непостоянным членом Совета безопасности ООН, придерживаемся именно такой позиции", - добавил он.