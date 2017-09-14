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СНГ 14.09.2017 16:13

Трамп заверил, что санкции в отношении РФ не коснутся Казахстана, рассказал Назарбаев

Вашингтон заинтересован в развитии отношений с Казахстаном, заверил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева в их телефонном разговоре, состоявшемся в начале сентября.

Д.Трамп "подтвердил, что США с Казахстаном заинтересованы развивать в дальнейшем отношения", сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции в четверг в Астане.

"Он (президент США - ИФ) позвонил. Перед этим на ЭКСПО приехал руководитель энергоминистерства США. Я его принимал. Он был восхищен экспонатами. По приезду, наверное, доложил своему шефу. И тот решил мне позвонить. Мы говорили о казахстанско-американских отношениях. Я ему напомнил, что США, (американские - ИФ) компании вложили в Казахстан более $40 млрд инвестиций, у нас работает 500 компаний с участием американского бизнеса. Крупнейшие компании мира и Америки представлены здесь... И просил, чтобы санкции, которые сейчас идут (в отношении РФ - ИФ), не повлияли на работу этих компаний, в чем он заверил, что это Казахстана не касается", - рассказал Н.Назарбаев.

Как сообщалось, в телефонном разговоре Д.Трамп пригласил президента Казахстана посетить Вашингтон с официальным визитом.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, США, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]