Трамп заверил, что санкции в отношении РФ не коснутся Казахстана, рассказал Назарбаев

Вашингтон заинтересован в развитии отношений с Казахстаном, заверил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева в их телефонном разговоре, состоявшемся в начале сентября.

Д.Трамп "подтвердил, что США с Казахстаном заинтересованы развивать в дальнейшем отношения", сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции в четверг в Астане.

"Он (президент США - ИФ) позвонил. Перед этим на ЭКСПО приехал руководитель энергоминистерства США. Я его принимал. Он был восхищен экспонатами. По приезду, наверное, доложил своему шефу. И тот решил мне позвонить. Мы говорили о казахстанско-американских отношениях. Я ему напомнил, что США, (американские - ИФ) компании вложили в Казахстан более $40 млрд инвестиций, у нас работает 500 компаний с участием американского бизнеса. Крупнейшие компании мира и Америки представлены здесь... И просил, чтобы санкции, которые сейчас идут (в отношении РФ - ИФ), не повлияли на работу этих компаний, в чем он заверил, что это Казахстана не касается", - рассказал Н.Назарбаев.

Как сообщалось, в телефонном разговоре Д.Трамп пригласил президента Казахстана посетить Вашингтон с официальным визитом.