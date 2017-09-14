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Регион 14.09.2017 15:39

Российский турист найден повешенным в Анталье

Российского туриста нашли повешенным на дереве на турецком курорте Анталья, сообщает издание News turk.

Как пишет издание, 27-летний гражданин России был найден утром 12 сентября повешенным на одном из деревьев турецкого курортного города Манавгат провинции Анталья.

По данным местных СМИ, мужчина приехал на отдых в Турцию как самостоятельный турист. Тело россиянина обнаружили местные жители возле одного из кафе поселка Ореншехир, который находится в нескольких километрах от зоны отелей.

Тело молодого человека было доставлено в Анталью для проведения судебно-медицинской экспертизы. Начато расследование.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АНТАЛЬЯ, ТУРИСТ, КРИМИНАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]