Российский турист найден повешенным в Анталье

Российского туриста нашли повешенным на дереве на турецком курорте Анталья, сообщает издание News turk.

Как пишет издание, 27-летний гражданин России был найден утром 12 сентября повешенным на одном из деревьев турецкого курортного города Манавгат провинции Анталья.

По данным местных СМИ, мужчина приехал на отдых в Турцию как самостоятельный турист. Тело россиянина обнаружили местные жители возле одного из кафе поселка Ореншехир, который находится в нескольких километрах от зоны отелей.

Тело молодого человека было доставлено в Анталью для проведения судебно-медицинской экспертизы. Начато расследование.