Назарбаев: быть главой государства - тяжелый труд, но мне эта работа по душе

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что быть главой государства - тяжелый труд, требующий крепкого здоровья и энергии.

"Работа президента - это не только подписи под указами или законами, или встречи. Это тяжелый труд, по личному опыту знаю, требующий крепкого здоровья, энергии соответствующей, психологической и эмоциональной энергии", - сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции в четверг в Астане.

"Конечно, выдерживать это помогает то, что эта работа по душе. (. . .) Это трудно, но я привык завтрашний день планировать, провести и вечером радоваться. Вот делайте и вы", - отметил он.