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Дальнее зарубежье 14.09.2017 16:34

Госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи может лишиться премии Сахарова из-за нарушений прав мусульман-рохинджа

Европарламент допускает возможность отзыва премии Сахарова у государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи в случае продолжения массовых репрессий против мусульманского меньшинства рохинджа.

В принятой в четверг резолюции Европарламент призвал Евросоюз усилить давление на правительство Мьянмы, возложив на него главную ответственность за нарушение прав рохинджа.

Европарламент, говорится в резолюции, "настоятельно призывает правительство Мьянмы и, прежде всего, государственного советника Аун Сан Су Чжи безоговорочно осудить любые подстрекательства к расовой или религиозной ненависти, бороться с социальной дискриминацией и прекратить репрессии против меньшинства рохинджа".

Европарламент "напоминает лауреату премии имени Сахарова 1990 года Аун Сан Су Чжи, что премия присуждается тем, кто защищает права человека, отстаивает права меньшинств и уважает международное право". Он "указывает на необходимость рассмотрения возможности отзыва премии Сахарова в случаях, если ее лауреаты нарушают эти критерии после присуждения премии".

Европейские депутаты призывают принять резолюцию Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, которая осудила бы нарушения прав человека в Мьянме, настояла на доступе независимых наблюдателей в штат Ракхайн и потребовала ответственности за серьезные нарушения международного права всеми сторонами. Депутаты отметили, что Китай и Россия в марте заблокировали принятие Советом Безопасности ООН заявления о положении меньшинства рохинджа.

"ЕС готов рассмотреть адресные карательные санкции в отношении отдельных лиц и организаций и меры в контексте торговых преференций, которыми пользуется Мьянма", - подчеркивается в резолюции.

Власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых считают исламскими боевиками. Результатом столкновений стала гибель нескольких сот человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, МЬЯНМА, РЕЗОЛЮЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]